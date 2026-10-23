LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Blakely vince l’all-around! Perotti in top-10, Nemour non scrive la storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA

CHI È SKYE BLAKELY, LA NUOVA CAMPIONESSA DEL MONDO

IL CLAMOROSO ERRORE DI KAYLIA NEMOUR

GIULIA PEROTTI TRA LE DIECI MIGLIORI GINNASTE AL MONDO

LE DICHIARAZIONI DI ENRICO CASELLA

Grazie a tutti per averci seguito in questa bella serata. Rimanete con noi per cronache e approfondimenti. Appuntamento a domani (sabato 24 ottobre, ore 14.00) per le finali di specialità: Gabriele Targhetta punta al podio al cavallo con maniglie, Elisa Iorio e Giulia Perotti saranno alle parallele. Buon proseguimento di serata su OA Sport.

21.45 Giulia Perotti si è distinta in occasione della sua prima finale iridata sul giro completo, alla pari di Sofia Tonelli. La toscana ha chiuso in 14ma posizione con il totale di 52.666 (13.500 al volteggio, 13.300 alle parallele, 13.300 alla trave, 12.566 al corpo libero).

21.44 Giulia Perotti ottima decima con il punteggio di 54.098: 13.100 al volteggio, 14.366 alle parallele, 13.766 alla trave, 12.866 al corpo libero. Stesso punteggio della cinese, ma l’asiatica è nona per la regola degli scarti.

21.43 Quinta la giapponese Aiko Sugihara (54.765), sesta la francese Elena Colas (54.666), settima la statunitense Claire Pease (54.232), ottava la spagnola Alba Petisco (54.198).

21.42 La cinese Qinqin Ke ha conquistato la medaglia di bronzo con il totale di 55.032. L’algerina Kaylia Nemour, grande favorita per la medaglia d’oro, ha clamorosamente sbagliato al volteggio e ha chiuso al quarto posto con 54.998: grande delusione, la Campionessa Olimpica alle parallele doveva scrivere la storia e invece…

21.41 Medaglia d’argento per la russa Liudmila Roshchina (55.199): doveva essere una seconda linea dopo il visto negato ad Angelina Melnikova… Bellissima gara per un nome nuovo, che ha offerto una ginnastica molto elegante

21.40 SKYE BLAKELY SI LAUREA CAMPIONESSA DEL MONDO NEL CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE. 55.733 per la statunitense, che riporta il titolo negli USA dopo le sei perle di Simone Biles. La statunitense è stata costante: 14.200 al volteggio, 14.400 alle parallele, 14.200 alla trave, 12.933 al corpo libero. Vittoria memorabile.

21.38 Kaylia Nemour giù dal podio! 13.266 al corpo libero. Niente medaglia per la super favorita della vigilia!

21.36 Ottenere 13.300 con questo esercizio non sarà per nulla semplice per Kaylia Nemour. L’algerina rischia di rimanere giù dal podio.

21.35 Skye Blakely un po’ troppo sottovalutata, si ferma a 12.933. La statunitense chiude la gara con 55.733: HA VINTO. Ora Nemour, che può massimo puntare all’argento.

21.33 Dopo Blakely, toccherà a Nemour: avrà bisogno di un 13.300 per meritarsi il bronzo, sarebbe un contentino per la grande favorita della vigilia.

21.32 Blakely ha bisogno di 12.400 per vincere la gara, andrà un punto oltre senza troppi problemi.

21.31 Salto teso con un avvitamento e mezzo. Ribaltata con doppio raccolto avanti, collegato a salto artistico. Skye Blakely bravissima nella prima metà dell’esercizio al corpo libero, tiene bene i due giri in accosciata, ottima chiusura. Oro messo in cassaforte.

21.30 Tocca a Blakely, per l’oro!

21.29 Rimarchevole 13.400 di Roshchina! Vola in testa virtuale.

21.28 Superbo doppio teso in apertura di gara, ottima seconda linea acrobatica per Liudmila Roshchina. Buon salto teso con due avvitamenti, molto ampia sul doppio carpio finale con una sbavatura.

21.27 Elena Colas porta a casa 13.100 al corpo libero, totale di 54.666. Medaglia improbabile.

21.25 Molto brava Giulia Perotti: 14.366 alle parallele, come in qualifica. La 17enne piemontese ha chiuso l’all-around con il totale di 54.098: superare il muro dei 54 punti è sempre significativo. Dovrebbe arrivare un piazzamento a metà classifica.

21.24 Qinqin Ke è ora il riferimento con il totale di 55.032.

21.23 Elena Colas è stata abile al corpo libero, ma ha dovuto togliere delle difficoltà a causa del problema alle caviglie. Basterà per meritarsi il podio? La sua prova è arrivata dopo il 13.266 di Ke.

21.22 Ottimo esercizio di Giulia Perotti, che poi domenica sarà protagonista nella finale di specialità.

21.21 Sofia Tonelli ottiene 13.300 sugli staggi e chiude la gara con il totale di 52.666.

21.20 Le italiane sono alle parallele asimmetriche, per chiude bene una buona serata. Giulia Perotti potrebbe accarezzare la top-10.

21.18 L’ultimo oro statunitense risale al 2023 per merito di Simone Biles (fu il sesto della sua carriera). La Russia vinse lo scorso anno con Angelina Melnikova, la Francia non ha mai festeggiato una medaglia.

21.17 Inizia l’ultima rotazione. Si decide tutto qui.

21.15 Al corpo libero si esibiranno, nell’ordine: Zhang, Ke, Colas, Roshchina, Blakely, Nemour. Si decide tutto qui: Blakely ha un buon corpo libero, Nemour si difende bene, Roshchina può fare il colpo, Colas è in ripresa, Ke non ha le quotazioni giuste su questo attrezzo.

21.13 Skye Blakely ha l’oro al collo, ma non deve commettere grossi errori al corpo libero. Roshchina, Ke, Nemour e Colas si giocano le altre due medaglie in questo concorso generale individuale.

21.12 La statunitense Skye Blakely svetta al comando con 42.800 punti e può fare affidamento su un vantaggio importante nei confronti della russa Liudmila Roshchina (41.799), della cinese Qinqin Ke (41.766), dell’algerina Kaylia Nemour (41.732) e della francese Elena Colas (41.566). Più indietro la cinese Qingying Zhang (41.232) e la giapponese Aiko Sugihara (41.199), Giulia Perotti 16ma (39.732), Sofia Tonelli 19ma (39.366).

21.11 Blakely ha ottenuto il massimo con 14.200 e si conferma al comando: ha un punto secco di vantaggio sulle inseguitrici!

21.09 Si è conclusa la terza rotazione, aspettiamo il punteggio di Blakely alla trave.

21.08 Intanto Aiko Sugihara ha ottenuto 13.533 alle parallele, gira a 41.199 e prova a rimanere aggrappata.

21.06 Tre splendidi giri in accosciata, bellissimo il raccolto avvitato (notevole difficoltà), sbilanciamento sul salto avanti raccolto, memorabile il salto avanti carpiato, brava sui due enjambé. Skye Blakely esegue bene l’uscita e firma l’esercizio della vita. Rafforzerà il primo posto e ora sogna in grande.

21.05 Roshchina un po’ troppo bastonata alla trave: solo 13.433, ci sembra un po’ strettino. La russa si issa a 41.799, 33 millesimi meglio di Ke e 67 meglio di Nemour. L’algerina è rientrata nella lotta per le medaglie. Ora tocca a Blakely.

21.02 Aspettiamo il punteggio di Roshchina, poi toccherà a Blakely.

21.01 Molto brava Roshchina, ha fatto davvero il suo. La russa non è però parsa molto soddisfatta, forse si aspettava di fare meglio sui collegamenti.

21.00 Elena Colas ottiene 13.933 alla trave, solo un decimo in più rispetto a Ke, che era caduta. La francese si issa a quota 41.566, a due decimi secchi da Ke nel totale e a 0.166 da Nemour.

20.58 La prova alla trave di Elena Colas è piaciuta tantissimo. Bene l’esecuzione, saltello indietro in uscita sul doppio carpio. La transalpina ora è in piena lotta per il podio!

20.56 Ke ha ottenuto 13.833 con una caduta… Senza l’errore avrebbe sfondato il muro dei 15 punti… Cosa si è mangiata… Con 41.766 si è portata davanti a Nemour di 34 millesimi.

20.55 Tra poco lo snodo importante di Elena Colas, che potrebbe ambire al podio visti gli errori altrui.

20.53 Ke è caduta in uscita alla trave! Addio sogni di gloria per la cinese, che già nelle battute iniziali si era fermata rinunciando a un collegamento.

20.52 Pregevole 14.233 di Zhang alla trave. Con il totale di 41.232, rimane a mezzo punto da Nemour e non avrà possibilità di puntare a una medaglia.

20.51 Giulia Perotti ottiene 13.100 al volteggio. Totale di 39.732 dopo tre rotazioni. Se eseguirà la parallela vista nei giorni scorsi, sfonderebbe il muro dei 54 punti e staremmo parlando di un riscontro di vero respiro internazionale.

20.50 Un saltello indietro all’arrivo dello Tsukahara con un avvitamento. L’elemento in sé è molto semplice e non è stata eseguito benissimo. Frenata di Giulia Perotti: al volteggio occorre davvero migliorarsi di molto.

20.49 Un buon avvitamento e mezzo per Sofia Tonelli, valutata in 13.500.

20.48 Claire Pease ha eseguito uno dei migliori corpi liberi della settimana: 13.733, ma è caduta alla trave e non può più ambire al podio.

20.46 A livello di difficoltà è davvero impareggiabile (6.6), peccato per un paio di leggerezza. Dopo tre rotazioni, Kaylia Nemour si trova a quota 41.732 punti. Se Blakely e Roshchina non sbaglieranno alla trave, sarà praticamente impossibile rientrare nella lotta per l’oro.

20.45 Nemour premiata con un rimarchevole 14.500! Ce la sta mettendo tutta per rimettersi in lizza, questo sarebbe un punteggio da medaglia nella finale di specialità.

20.43 Nemour ha dato una scossa alla sua gara, ma indubbiamente è molto tesa e non sta offrendo la sua miglior versione: la pressione della grande occasione per scrivere la storia si sta facendo sentire sull’algerina.

20.42 Mostruose difficoltà tecniche portate in gara da Kaylia Nemour, che ha dovuto tentare il tutto per tutto per rientrare nella lotta per le medaglie. Peccato per un paio di tentennamenti in chiusura delle due serie acrobatiche di maggiore spicco, ottima uscita.

20.40 Si va alla trave con Nemour, Zhang, Ke, Colas, Roshchina, Blakely. Tonelli e Perotti al volteggio, Sugihara alle parallele.

20.39 Giulia Perotti dodicesima con 26.632, Sofia Tonelli diciottesima con 25.866.

20.38 La statunitense Skye Blakely si trova al comando a metà gara con 28.600, davanti alla russa Liudmila Roshchina (28.366) e alla cinese Qinqin Ke (27.933). La giapponese Aiko Sugihara è inattesa quarta (27.666), la francese Elena Colas insegue con 27.633, l’algerina Kaylia Nemour deve rimontare da 27.232. La cinese Qingying Zhang è ferma a 26.999, ma ora ha la sua trave.

20.37 Alla resa dei conti, Nemour ha recuperato soltanto quattro decimi sulle rivali dirette per il titolo. Troppo poco sul suo attrezzo d’elezione, ci sarebbe voluta una bordata da 15.5 per fare davvero la differenza dopo l’errore al volteggio.

20.36 Liudmila Roshchina mette il fiato sul collo a Blakely! Pesantissimo 14.333 sugli staggi, totalizza 28.366 e si porta a due decimi dall’americana. Che lotta!

20.35 Colas ottiene 14.433: ottima valutazione! 27.633 a metà gara, a un punto da Blakely: può giocarsi qualcosa di importante.

20.34 Grandissime parallele di Elena Colas, da vera finalista di specialità. Risalirà la classifica.

20.33 Arriva un buon 12.866 per Giulia Perotti, che a metà gara si issa a 26.632. Potrà poi alzarsi ulteriormente con una buona prova alle parallele, mentre al volteggio ha solo un avvitamento e pagherà dazio.

20.31 Glotova è caduta due volte alla trave, game over. Si sapeva che la russa, prima dopo la rotazione d’apertura, sarebbe prima o poi crollata.

20.30 Per Ke un 13.900 alle parallele, gira a metà gara in 27.933 e si trova a sette decimi da Blakely.

20.29 Tsukahara bellissimo, ottimo doppio carpio, interpretazione molto toccante, non impeccabili i due giri in lato artistico, doppio raccolto in chiusura, non sbagliato questa volta. Una buona prova di Giulia Perotti!

20.28 Tonelli 12.566. Ora Giulia Perotti.

20.27 Merita attenzione la gara della giapponese Aiko Sugihara: doppio avvitamento al volteggio, riscontro di 14.266 e totale di 27.666 a metà gara, per ora è quattro decimi avanti a Nemour.

20.26 Buona esecuzione da parte di Ke, intanto Tonelli non ha caduta a differenza della qualifiche e ha eseguito una buona prova al quadrato, proseguendo in quella che, per ora, è una buona serata.

20.25 Qingying Zhang ottiene un buon 13.933 sugli staggi e a metà gara totalizza 26.999, un paio di decimi in meno di Nemour.

20.24 Ora toccherà alle due cinesi alle parallele: prima Zhang, poi Ke. Scocca anche il momento delle azzurre al corpo libero.

20.23 Kaylia Nemour gira a metà gara con il punteggio di 27.232, mentre Blakely guida con 28.600: ci sono 1,368 punti di distacco, è un divario importante quando mancano due esercizi al termine della gara. La rimonta è molto complessa per l’algerina.

20.22 Kaylia Nemour ottiene 14.866 (7.0 il D Score). L’errore è stato pagato, ma ovviamente partendo da così alta è riuscita a ottenere un punteggio superlativo. Nei confronti di Blakely ha però recuperato soltanto 466 millesimi…

20.21 Stiamo aspettando il punteggio di Nemour, qualche dubbio da parte dei giudici.

20.20 Cade anche Saraiva, sempre sulla serie acrobatica. Una delle big alla trave. L’attrezzo si sta rivelando sempre più infido.

20.19 Per Pease 12.533 alla trave, esce di scena. Si stanno aprendo le maglie…

20.18 HA SBAGLIATO! Ancora una volta. Va in stallo dopo lo Stalder sullo staggio alto, non collega e va in sospensione. Poi riesce a impostare bene un paio di buoni collegamenti. Passetto indietro in uscita. Arriverà un punteggio di spessore perché ha un elevato D Score, ma non farà il botto che si aspettava.

20.17 Skye Blakely gira a metà gara con il punteggio di 28.600, ha messo pressione all’intera concorrenza. Ora c’è subito Nemour, per il riscatto.

20.16 Bravissima Blakely: 14.400 (6.2 il D Score)! Mette la testa davanti a tutti. Recuperare ora si fa difficile per Nemour!

20.15 Claire Pease cade alla trave! Brutto errore sulla serie acrobatica dietro! La statunitense sembra defilarsi.

20.13 Skye Blakely è su di giri! Bellissima ampiezza di salto sugli staggi, ha stoppato l’uscita in maniera perfetta. Esulta in maniera vibrante! Che messaggio per l’intera concorrenza, soprattutto dopo l’errore di Nemour.

20.11 Alle parallele asimmetriche si esibiranno Blakely, Nemour, Zhang, Ke, Colas e Roshchina. Sofia Tonelli e Giulia Perotti si esibiranno per quarta e quinta al corpo libero, da riscattare le cadute delle qualifiche.

20.09 Kaylia Nemour deve dunque recuperare due punti dalla vetta della gara. L’algerina riuscirà nel ribaltone? Servirà il massimo alle parallele.

20.08 La francese Elena Colas è 13ma con 13.200, l’algerina Kaylia Nemour è addirittura 21ma: soltanto 12.366 con il clamoroso errore al volteggio.

20.07 La russa Alena Glotova è al comando grazie al 14.333 conseguito alle parallele asimmetriche, alle sue spalle si sono inserite la statunitense Skye Blakely (14.200) e la cinese Qinqin Ke (14.033) con i doppi avvitamenti al volteggio. A seguire l’olandese Naomi Visser (14.033 sugli stagi) e la russa Liudmila Roshchina (14.033 alla tavola), buona risposta della statunitense Claire Pease con 13.833 alle parallele.

20.06 Benissimo! 13.766 per Giulia Perotti!

20.04 Si è conclusa la prima rotazione di gara, caratterizzata dal clamoroso errore di Kaylia Nemour alla tavola. Bene le italiane alla tavola, Blakely e Roshchina hanno brillato al volteggio.

20.03 Giulia Perotti praticamente impeccabile: ha ben eseguito il mezzo giro da cui era caduta l’altro giorno, bene la linea acrobatica dietro, buono l’enjambé, una sbavatura sui giri in accosciata, uscita in doppio raccolto.

20.02 Buon 13.300 di Tonelli, ora Giulia Perotti alla trave.

20.01 Sofia Tonelli ha riscattato l’esercizio dell’altro ieri, non commettendo grossi errori alla trave.

20.00 Elena Colas non può andare oltre il semplice avvitamento al volteggio, non è nelle giuste condizioni fisiche dopo i problemi avuti in World Challenge Cup: 13.200. La francese alzerà l’asticella più tardi.

19.58 La cinese Qinqin esegue un pulito doppio avvitamento al volteggio e ottiene 14.033.

19.56 Al rallentatore l’errore di Nemour è parso ancora più evidente: è rimasta con i talloni sulla corona dell’attrezzo, non ha trovato la spinta necessaria, non può impostare gli avvitamenti e deve limitarsi al teso.

19.55 Claire Pease 13.834 alle parallele, dopo il valido 14.033 dell’olandese Naomi Visser (in qualifica era stata quarta, alla pari con Elisa Iorio).

19.54 Zhang parte con 13.066 al volteggio, ma la cinese alzerà i giri del motore più tardi. Attendiamo la prova della francese Elena Colas, poi ci saranno le azzurre alla trave.

19.53 Ora si apre davvero una bagarre assoluta e imprevedibile: sono almeno sei le pretendenti al titolo.

19.52 Nemour ha lasciato sul piatto 1.4 punti di D Score. Incredibile quanto successo al volteggio. Vincere partendo da qui è durissima, vediamo se l’algerina saprà riprendersi.

19.51 Che mazzata! 12.366 per Nemour: 3.6 per la difficoltà, 8.766 di esecuzione. Si trova a due punti da Glotova e a 1.8 da Blakely, riuscirà a recuperare? Servirà l’impresa.

19.50 Aspettiamo il responso della giuria, perché qui la gara subisce una svolta inattesa e cambierà l’intera dinamica! Davvero incredibile, su un attrezzo che solitamente non riserva grandi sorprese.

19.49 CLAMOROSO ERRORE! NEMOUR HA SBAGLIATO! Approccio completamente errato alla tavola e riesce a eseguire solo uno Tsukahara teso! Ma aveva dichiarato il doppio avvitamento! Pazzesco.

19.48 Perentorio 14.333 di Alena Glotova alle parallele.

19.47 Il tabellone recita un autorevole 14.200 per Blakely, siamo ai massimali con questo elemento.

19.46 Blakely esegue un valido doppio avvitamento al volteggio, sulla carta migliore rispetto a Roshchina. Intanto Aiko Sugihara è uscita al corpo libero.

19.44 Plastico DTY di Roshchina, che infatti ottiene un solido 14.033. Vedremo se avrà poi la giusta maturità anche sugli altri attrezzi.

19.42 Intanto un buon esercizio alla trave della francese Naomi Prat, mentre alle parallele si issa la gradevole Alena Glotova.

19.41 Si parte con Roshchina al volteggio, poi toccherà a Blakely e Nemour.

19.40 INIZIA LA GARA.

19.38 Il doppio avvitamento al volteggio sembra essere una prerogativa per puntare al podio e infatti molte atlete vi fanno leva. Blakely e Roshchina sono un riferimento nel fondamentale, Nemour dovrebbe lasciare qualcosa sul piatto.

19.36 Se dobbiamo menzionare una outsider, puntiamo sulla statunitense Claire Pease: ha sfondato i 56 punti nella finale a squadre contro il 55.999 di Nemour in qualifica, ma l’algerina non era presente nel team event.

19.35 Nemour per regalare la prima gioia all’Africa, Roshchina per dare seguito al trionfo di Melnikova, Blakely per emulare le gesta di Simone Biles, Elena Colas per sognare in grande, ma senza un volteggio all’altezza della situazione a causa di un infortunio dell’ultimo mese.

19.34 Sono entrate anche le big. Via con i riscaldamenti agli attrezzi.

19.32 Sono entrate ora Sofia Tonelli e Giulia Perotti, ancora in tuta (come tutte le avversarie).

19.30 In corso di svolgimento la presentazione, a seguire ci saranno i minuti di riscaldamento.

19.28 Tra un paio di minuti inizierà la presentazione delle ginnaste. Una proceduta che richiederà sei minuti circa, per rendere il giusto omaggio alle atlete.

19.26 Giulia Perotti e Sofia Tonelli si esibiranno per ultime alla trave dopo Prat, Black, Kishi, Scott. Le azzurre sono cadute due giorni fa nell’atto conclusivo del team event: servirà partire con un piglio diverso.

19.25 Alle parallele si esibiranno Glotova, Visser, Peaser, Saraiva, Petisco, Redick.

19.24 Al volteggio inizieranno Roshchina, Blakely, Nemour, Zhang, Ke, Colas. La francese verrà staccata perché non ha il doppio avvitamento, poi vedremo le altre di cosa saranno capaci.

19.22 Le ginnaste sono state suddivise in quattro gruppi in base al risultato del turno preliminare: le prime sei partiranno al volteggio, dal settimo al dodicesimo posto alle parallele asimmetriche, dal tredicesimo al diciottesimo alla trave, dal 19mo al 24mo al corpo libero.

19.20 L’Italia sarà presente con Giulia Perotti e Sofia Tonelli, ammesse con il 17mo e 18mo riscontro: dopo gli errori commessi due giorni fa nella finale a squadre, ci aspettiamo una reazione da parte delle azzurre, alla loro prima finale iridata nel concorso generale.

19.18 La lotta per il podio sembra molto ampia. Sono in lizza la statunitense Skye Blakely e la russa Liudmila Roshchina, rispettivamente seconda e terza nel turno preliminare, la francese Elena Colas, le cinesi Qinqin Ke e Qingying Zhang, la statunitense Claire Pease.

19.17 Kaylia Nemou è una fuoriclasse indiscussa alle parallele asimmetriche (oro olimpico e mondiale), è portentosa alla trave, è solida al volteggio e al corpo libero: si aspettiamo una prova di spessore, ma attenzione a possibili errori e cadute.

19.15 L’algerina Kaylia Nemour partirà in pole position per la conquista della medaglia d’oro. Potrebbe essere la prima ginnasta africana a imporsi nella gara iridata sul giro completo: scriverà la pagina di storia, dopo il primo posto in qualifica?

19.13 La detentrice dello scettro non sarà della partita: alla russa Angelina Melnikova è stato negato il visto. Sarebbe stata tra le grandissime favorite per la difesa del titolo.

19.12 Stasera verrà incoronata la Reginetta della Polvere di Magnesio: chi vincerà il concorso generale individuale e verrà riconosciuta come la ginnasta più completa del panorama internazionale?

19.10 Buonasera e benvenuti alla diretta live della finale all-around femminile ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica. La gara inizierà alle ore 19.30 alla AHOY Arena di Rotterdam.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) va in scena la finale del concorso generale individuale femminile. Si preannuncia grande spettacolo nella serata che incoronerà la ribattezzata Reginetta della Polvere di Magnesio: chi sarà l’atleta più completo sui quattro attrezzi? Chi si meriterà lo scettro iridato e chi conquisterà le ambite medaglie, le prime individuali per le donne in questa rassegna iridata?

L’all-around ha un candidata in pectore unica e indiscussa, ovvero l’algerina Kaylia Nemour, che punta a scrivere una pagina di storia: diventare la prima ginnasta africana a imporsi sul giro completo in campo iridato. Fuoriclasse indiscussa alle parallele asimmetriche (oro olimpico e mondiale), portentosa alla trave, solida al volteggio e al corpo libero, ha firmato il miglior punteggio nel turno preliminare e ora vuole meritarsi il gradino più alto del podio dopo la quarta piazza dello scorso anno.

Attenzione però a eventuali errori e cadute, che sono sempre dietro l’angolo in questo tipo di gara. Nemour dovrà fare i conti con due elementi di eccellente caratura, ovvero la statunitense Skye Blakely e la russa Liudmila Roshchina, rispettivamente seconda e terza nel turno preliminare. Nella bagarre per le medaglie si inseriranno anche la francese Elena Colas, le cinesi Qinqin Ke e Qingying Zhang, la statunitense Claire Pease. Giulia Perotti e Sofia Tonelli, ammesse con il 17mo e 18mo riscontro, proveranno a inseguire la top-10.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della finale all-around femminile ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 19.30 e si andrà avanti fino alle ore 21.30 circa. Buon divertimento a tutti.