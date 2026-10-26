Un passato da protagonista sul campo e un presente da dirigente: Salvatore Rossini è il nuovo ospite di Volley Night, la trasmissione di OA Sport dedicata alla pallavolo italiana.

L’ex libero della Nazionale ripercorre una carriera ricca di successi con i club e con la maglia azzurra, impreziosita dalla medaglia d’argento conquistata ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Aneddoti, emozioni, vittorie e momenti decisivi nel racconto di uno dei liberi più importanti del volley italiano.

Dopo aver appeso le ginocchiere al chiodo, Rossini ha iniziato una nuova avventura come direttore sportivo della Virtus Volley Napoli, ambizioso progetto partenopeo nato dalla fusione tra le realtà di Aversa e Napoli. Nel corso della puntata presenta gli obiettivi del club, racconta il passaggio dal campo alla scrivania e analizza le responsabilità del suo nuovo ruolo dirigenziale.

Conduzione di Luciano De Gregorio, con la partecipazione di Paolo Cozzi e Laura Partenio.

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