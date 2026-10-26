Vicecampionessa del mondo juniores su strada e campionessa del mondo nella Madison insieme alla compagna Agata Campana, Matilde Rossignoli ha vissuto una stagione quasi perfetta, arricchita da numerose medaglie tra Europei su strada e su pista.

In questa puntata di TALENT ZONE, l’azzurra classe 2008 ripercorre un’annata da sogno, raccontando il percorso che l’ha portata a sfiorare il titolo mondiale su strada e a trasformare la delusione in consapevolezza delle proprie qualità e del proprio valore tra le migliori giovani cicliste internazionali.

Matilde parla anche dei suoi inizi, del sogno di gareggiare seguendo le orme delle sue isole e della possibilità, oggi, di conoscere nuovi luoghi e condividere esperienze con altre atlete. Dal prossimo anno entrerà nel team development della Lidl-Trek, dove proseguirà il suo percorso di crescita. Uno sguardo anche ai prossimi appuntamenti e agli obiettivi futuri, con la determinazione di chi ha ancora tanti traguardi da inseguire.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

– Una stagione da protagonista tra Mondiali ed Europei su strada e pista

– La vittoria iridata nella Madison con Agata Campana e l’argento mondiale su strada

– Gli inizi, i sogni e la crescita di una giovane ciclista classe 2008

– Il passaggio al team development Lidl-Trek e gli obiettivi per il futuro

🎧 ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d

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