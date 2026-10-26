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Dall’Inter al Bologna, passando per promozioni e tanti gol: Alessia Rognoni racconta il suo percorso nel calcio, la crescita da attaccante e le ambizioni per il futuro. 🔴🔵
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