Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

43 secondi fa

il

Dall’Inter al Bologna, passando per promozioni e tanti gol: Alessia Rognoni racconta il suo percorso nel calcio, la crescita da attaccante e le ambizioni per il futuro. 🔴🔵

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

#AlessiaRognoni #CalcioFemminile #BolognaWomen #FOCUS conduce Alice Liverani

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità