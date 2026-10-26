Luciano Darderi vince il derby azzurro con Arnaldi a Vienna

Luciano Darderi fa suo il derby italiano nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna, battendo in due set Matteo Arnaldi con il punteggio di 7-5 6-2 dopo un’ora e ventisei minuti di gioco. Una vittoria anche significativa per Darderi, che poteva anche rappresentare una sfida Davis, dopo che Filippo Volandri ha annunciato proprio oggi la convocazione di Darderi per le finali di Bologna, lasciando comunque aperta la porta a possibili cambiamenti. Nel prossimo turno Darderi affronterà il vincente del match tra l’americano Tommy Paul ed il russo Andrey Rublev.

Sono sei ace a testa, ma il rendimento con la prima è completamente diverso, visto che Darderi ha vinto il 90% dei punti quando ha servito la prima, risultando ingiocabile al servizio, dove non ha concesso palle break. Alla fine 25 vincenti per Arnaldi contro i 21 di Darderi, ma il ligure ha commesso ben 30 errori non forzati contro i 12 del connazionale.

Inizio di partita equilibrato dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Non ci sono palle break fino al nono game, quando Arnaldi recupera da 15-40 e tiene il servizio. Il break, però, è nell’aria ed arriva nell’undicesimo gioco, con il ligure che viene tradito dal rovescio. Il dodicesimo game è tiratissimo, con Darderi che al terzo set point riesce a chiudere la prima frazione sul 7-5.

Il secondo set è un monologo di Darderi, con Arnaldi che invece potrebbe aver risentito dei soliti problemi al piede con i quali combatte da tutta la stagione. Il numero 23 del mondo domina, strappa il servizio nel primo e terzo game, scappando via sul 4-0. Darderi va poi a chiudere sul 6-2 e stacca il biglietto per il prossimo turno.