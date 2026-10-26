A Motor News commentiamo insieme a Giorgio Piola e Biagio Maglienti, la Gara di Austin. Kimi Antonelli conquista il GP delle Americhe con una gara straordinaria! Dopo una partenza spettacolare, il pilota italiano prende il comando e controlla la corsa fino alla bandiera a scacchi, senza mai mettere in discussione la propria vittoria. Più che buona la prova delle Ferrari che dimostrano passo e qualità con ogni mescola, solo qualche problema di setting e una Virtual Safety Car , tolgono il podio a Hamilton