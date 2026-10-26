Dal cielo di Londra alle onde dell’oceano, il settimo episodio di Red Bull For Reals porta gli sport estremi a un livello ancora superiore.

Marco Waltenspiel e Marco Fürst attraversano in volo il Tower Bridge a oltre 246 km/h, firmando un’impresa spettacolare nel cuore della capitale britannica. Jaan Roose sfida ancora una volta il vuoto con il suo incredibile equilibrio sulla slackline, mentre il Red Bull Rampage regala discese, salti e linee al limite dell’impossibile.

Spazio anche alle leggendarie imprese di Felix Baumgartner e alla grande sfida sulle onde tra Carissa Moore e Molly Picklum. A completare un episodio carico di adrenalina ci pensano Luc Ackermann, Murray Loubser e Felix Georgii, protagonisti di evoluzioni mozzafiato tra freestyle motocross, BMX e wakeboard.

Un viaggio tra cielo, terra e acqua dedicato al coraggio, alla velocità e alla continua ricerca di nuovi limiti da superare.

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