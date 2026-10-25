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Kimi Antonelli parte dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti! Ferrari e Red Bull sono pronte a dargli battaglia, racchiuse in poco più di un decimo, mentre George Russell scatterà dalla sesta posizione e le McLaren cercano il riscatto. Tutti gli ingredienti per una gara spettacolare ci sono: la partenza, la prima curva di Austin e la sfida tra i protagonisti del Mondiale!
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