Kimi Antonelli parte dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti! Ferrari e Red Bull sono pronte a dargli battaglia, racchiuse in poco più di un decimo, mentre George Russell scatterà dalla sesta posizione e le McLaren cercano il riscatto. Tutti gli ingredienti per una gara spettacolare ci sono: la partenza, la prima curva di Austin e la sfida tra i protagonisti del Mondiale!