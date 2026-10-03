Davide Piganzoli conquista il Giro dell’Emilia con un attacco da campione! A circa dieci chilometri dal traguardo, il 24enne italiano firma l’azione decisiva e resiste al ritorno degli inseguitori, battendo rivali del calibro di Tom Pidcock, del neocampione del mondo Brandon McNulty e di Ben Healy.

Fondamentale il contributo del compagno Matteo Jorgenson, che si mette al servizio di Piganzoli nel finale e lo aiuta a costruire il vantaggio necessario per completare l’impresa. Come è nata la vittoria? Analizziamo l’attacco, il lavoro di squadra e le risposte dei grandi favoriti.

All’Europeo femminile di ciclismo, invece, trionfa la campionessa del mondo Demi Vollering. Elisa Longo Borghini chiude al quarto posto: sull’ultima salita all’azzurra manca la brillantezza necessaria per seguire la favorita numero uno e giocarsi la vittoria.

Nella puntata di Bike Today su OA Sport TV, Enrico Spada e Gian Luca Giardini commentano tutti i risultati della giornata e presentano l’Europeo maschile élite di domani, tra protagonisti attesi, ambizioni italiane e possibili scenari tattici.

Segui la puntata e partecipa nei commenti: che cosa ti ha colpito della vittoria di Piganzoli? Chi conquisterà il titolo europeo maschile? Iscriviti a OA Sport TV per seguire le prossime puntate di Bike Today!

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