Leonardo Fabbri, nuovo numero uno del ranking mondiale del getto del peso, è l’ospite dell’appuntamento del martedì di Sprint Zone.
Il 29enne fuoriclasse fiorentino ha raggiunto per la prima volta in carriera la vetta della classifica di World Athletics, coronando una stagione vissuta costantemente oltre la barriera dell’eccellenza dei 22 metri.
A Birmingham, Fabbri ha conquistato il secondo titolo europeo consecutivo all’aperto, confermandosi campione dopo il trionfo di Roma 2024. Una nuova dimostrazione di forza per un atleta ormai stabilmente ai vertici internazionali e consapevole di potersela giocare alla pari con tutti i migliori pesisti del mondo.
Nel corso della puntata parleremo del percorso che lo ha portato al primo posto del ranking, della continuità raggiunta in pedana e della rincorsa alla prestigiosa barriera dei 23 metri, soltanto sfiorata con il personale di 22,98.
Lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione: il primo grande obiettivo saranno gli Europei indoor di Valencia a marzo, prima dell’appuntamento più atteso con i Mondiali di Pechino a settembre.
Leonardo Fabbri si racconta tra ambizioni, allenamenti, traguardi raggiunti e nuove sfide, con la convinzione di non dover temere nessun avversario.
Conduce Ferdinando Savarese.
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