Con una finale di alto livello, Lorenzo Musetti conquista il titolo ATP di Lione e riscatta almeno in parte una stagione tormentata dagli infortuni e dalle difficoltà
Intanto, il capitano azzurro Filippo Volandri ha diramato le convocazioni per la Coppa Davis 2026: c’è Luciano Darderi, alla prima chiamata, ma la lista non è definitiva. Matteo Berrettini può ancora sperare nella convocazione?
Riflettori puntati su Jannik Sinner: ipotesi sul nuovo allenatore e sulla data del suo possibile ritorno in campo!
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