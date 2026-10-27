Alcaraz lotta all’esordio a Vienna. Vittoria contro un Khachanov che spreca molto

Esordio sofferto, ma vincente per Carlos Alcaraz nell’ATP 500 di Vienna. Il tennista spagnolo ha superato in due set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 7-6 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Una partita decisamente complicata per il numero tre del mondo, che ringrazia anche qualche regalo, soprattutto nel finale di secondo set da parte del russo, che si è sciolto sempre nel momento di chiudere il parziale. Nel prossimo turno Alcaraz affronterà il vincente del match tra il georgiano Nikoloz Basilashvili ed il padrone di casa Juri Rodionov.

Khachanov ha concluso con quattro ace contro i tre di Alcaraz, che ha anche commesso tre doppi falli. Lo spagnolo ha vinto l’80% dei punti quando ha servito la prima, ma ha sofferto terribilmente con la seconda (38%). Sono stati 36 i vincenti messi a segno da Alcaraz contro i 15 del russo, mentre il numero tre del mondo ha chiuso con 29 errori non forzati contro i 22 dell’avversario.

Dopo un avvio equilibrato, il primo scossone arriva nel quinto game, quando Khachanov riesce a strappare il servizio ad Alcaraz. La reazione dello spagnolo è immediata, con il numero tre del mondo che recupera da 40-0 e alla prima occasione di controbreak trova un dritto vincente clamoroso. Khachanov salva un’altra palla break nell’ottavo game, ma nel decimo ne concede un’altra e questa volta il dritto lo tradisce, con Alcaraz che vince il set per 6-4.

Nel secondo set succede di tutto e non mancano anche colpi spettacolari. Khachanov cancella due palle break nel sesto game e poi soprattutto annulla addirittura tre match point nel decimo game, con Alcaraz che puà recriminare sui primi due. Scampato il pericolo, il russo trova clamorosamente ed inaspettatamente il break nell’undicesimo game. Khachanov va a servire per il set, ma si scioglie sul più bello, perdendo addirittura a zero il servizio, con Alcaraz che pareggia i conti con un gran passante di dritto. Si va così al tie-break con Khachanov che sale 5-4, ma perde entrambi i punti in battuta e poi Alcaraz chiude sul 7-5, staccando il biglietto per il secondo turno.