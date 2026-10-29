Velocissimo in pista, rigoroso nel lavoro e irresistibile fuori dall’abitacolo. Gerhard Berger è stato uno dei personaggi più caratteristici della Formula 1, un pilota capace di lasciare il segno non soltanto per il suo talento, ma anche per il rapporto con compagni di squadra, tecnici e uomini del paddock. Nella puntata storica di Motor News, Beatrice Frangione, accompagnata come sempre da Giorgio Piola, ci porta alla scoperta del pilota austriaco: dalla competenza tecnica alla capacità di lavorare per il gruppo, passando per quella personalità guascona che lo ha reso indimenticabile. Un talento che ha attraversato team importanti e che, secondo la lettura proposta nella puntata, avrebbe potuto raccogliere ancora di più sul piano dei risultati, anche per la sua disponibilità a mettere gli interessi della squadra davanti alle ambizioni personali.