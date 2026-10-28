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Cinquecento ore di fatica compressa in una manciata di giorni, chilometri infiniti su pietraie e ghiacciai, e una domanda che passa sempre per la testa: “Ma chi me lo fa fare?”. Nella puntata 47 di RUN2U del 2026, abbiamo fatto un viaggio dentro la mente e il cuore di un gigante della montagna: Franco Collè.
Non parleremo solo di cronometri o di tabelle di allenamento, ma di cosa succede quando la luce si spegne nel cuore della notte, di come si superano le allucinazioni e i problemi fisici nei momenti più bui, e del legame viscerale con la sua Valle d’Aosta dopo il trionfo storico al Tor des Glaciers (TOR450). Un racconto intimo, sincero e fuori dai soliti binari con un ingegnere che ha scelto di misurarsi con l’infinito. Mettiti comodo, si parte!
Benvenuti in questa imperdibile puntata di RUN2U (Puntata 47 – 2026)! Ospite d’eccezione è Franco Collè, la leggenda vivente del trail running e dei record estremi in alta quota.
In questa intervista profonda e a 360 gradi, Franco ci porta dietro le quinte del suo straordinario trionfo al Tor des Glaciers (TOR450): 450 chilometri e 32.000 metri di dislivello positivo affrontati alla sua prima partecipazione. Parleremo della crisi nera della prima notte, di come sono cambiati i piani strategici rispetto ai quattro successi storici al Tor des Géants (TOR330), e di cosa significhi bilanciare una mente ingegneristica con il caos della montagna estrema.
Non mancheranno spunti sulla sua vita a Gressoney, il rapporto simbiotico con la compagna Giuditta Turini e la visione autentica e incontaminata del correre e vivere le terre alte.
🔗 Segui e scopri di più sul mondo del trail:
Visita il sito ufficiale del circuito: https://www.tordesgeants.it/
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