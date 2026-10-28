Enrico Casella apre le porte della nuova casa delle Fate! Nella nuova puntata di Ginnasticomania entriamo nell’International Gymnastics Center di Brescia, il quartier generale della ginnastica artistica femminile italiana.

Direttore tecnico della Nazionale e fondatore della Brixia, Casella è l’uomo che ha costruito alcune delle pagine più importanti della ginnastica azzurra. Dall’oro mondiale e dall’argento olimpico di Vanessa Ferrari fino allo storico argento a squadre di Parigi 2024, passando per l’oro di Alice D’Amato e il bronzo di Manila Esposito alla trave.

Accompagnato da Chiara Sani, Enrico Casella ci conduce in un tour esclusivo negli ambienti più moderni del centro: le palestre, gli spazi dedicati alla preparazione, le aree per il recupero e la riabilitazione delle atlete e i luoghi nei quali vengono costruiti ogni giorno i successi della Nazionale italiana.

Entreremo anche nella stanza delle sorelle Alice e Asia D’Amato, tra ricordi, medaglie e testimonianze di una carriera già straordinaria. Un viaggio nel dietro le quinte della ginnastica italiana per scoprire come vivono, si allenano e lavorano le Fate azzurre.

Quanto lavoro si nasconde dietro una medaglia olimpica? Quali strutture accompagnano la crescita delle giovani ginnaste? E come nasce una generazione di campionesse? Enrico Casella ci porta nel cuore del progetto tecnico che ha trasformato l’Italia in una potenza mondiale.

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