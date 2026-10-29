Curling, l’Italia tramortisce il Belgio con un big five e si rilancia agli Europei: secondo sigillo per il Team Spiller

L’Italia ha sconfitto il Belgio con il punteggio di 10-7 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva agli Europei 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ostrava (Cechia). Dopo la battuta d’arresto iniziale contro la Germania e l’affermazione sull’Austria, gli azzurri hanno rispettato il pronostico della vigilia e hanno agganciato i Paesi Bassi al secondo posto in classifica (due vittorie, una sconfitta), alle spalle della Scozia (3-0) e davanti ad Austria e Germania (1-2).

Il quartetto tricolore si è ulteriormente rilanciato nella lotta per la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate del girone. A decidere le sorti della nostra Nazionale saranno i prossimi due incontri: venerdì 30 ottobre (ore 09.30) contro i Paesi Bassi e sabato 31 ottobre (ore 09.30) contro la Scozia, due scontri diretti a tutti gli effetti che ci diranno se gli azzurri potranno battagliare per le medaglie o se dovranno

LA CRONACA DI ITALIA-BELGIO

Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second e vice Sebastiano Arman, il lead Cesare Spiller hanno subito la verve degli avversari nel primo end e hanno dovuto remare contro l’hammer dei rivali, capaci di mettere a segno un paio di punti. L’Italia ha prontamente reagito nel secondo parziale e ha pareggiato i conti (2-2), poi Timothy Verreycken e compagni hanno rimesso la testa avanti con una stone a casa nella terza frazione (2-3).

La partita si è decisa nel quarto end, dove gli azzurri hanno trovato il mitico big five: cinque punti in un solo parziale su un massimale di otto, impresa sempre celebrata nel curling e che ha tramortito gli avversari in maniera perentoria. Avanti per 7-3 all’intervallo, il quartetto tricolore ha contenuto il tentativo di rimonta dei belgi nel quinto parziale (7-5) e ha messo a segno tre punti nel sesto end, issandosi sul 10-5 e chiudendo nei fatti i conti.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Scozia vs Germania 7-3

Paesi Bassi vs Austria 5-3

Italia vs Belgio 10-7

Spagna vs Polonia 8-3

Svezia vs Svizzera 5-4

CLASSIFICHE EUROPEI CURLING

CLASSIFICA GRUPPO A

1. Scozia 3 vittorie (3 partite disputate)

2. Italia 2 vittorie (3 partite disputate)

2. Paesi Bassi 2 vittorie (3 partite disputate)

4. Austria 1 vittoria (3 partite disputate)

4. Germania 1 vittoria (3 partite disputate)

6. Belgio 0 vittorie (3 partite disputate)

CLASSIFICA GRUPPO B

1. Svezia 3 vittorie (3 partite disputate)

2. Cechia 2 vittorie (2 partite disputate)

3. Spagna 1 vittoria (3 partite disputate)

3. Polonia 1 vittoria (3 partite disputate)

3. Svizzera 1 vittoria (3 partite disputate)

6. Norvegia 0 vittorie (2 partite disputate)