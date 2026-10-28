La Liguria sta diventando uno dei territori più dinamici del beach volley italiano grazie a un progetto organizzativo capace di coinvolgere atleti, appassionati e realtà locali.

Alessio Marri, giornalista, organizzatore di eventi e presidente del Riviera Beach Volley, è l’ospite della nuova puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada.

Al centro dell’intervista ci sono la crescita del movimento ligure, la qualità dei tornei organizzati sulla riviera e il lavoro necessario per offrire ai partecipanti un’esperienza curata dentro e fuori dal campo. Una macchina organizzativa sempre più strutturata, costruita attraverso professionalità, passione e attenzione alle esigenze degli atleti.

Spazio anche alle prospettive future e alla possibilità di compiere un salto nel panorama internazionale. Tra i progetti in fase di sviluppo c’è infatti l’idea di portare nella zona di Genova un torneo Future del Beach Pro Tour, il circuito mondiale di beach volley.

Può la Liguria diventare una nuova tappa internazionale sulla sabbia? Quali strutture e investimenti servono per organizzare un evento mondiale? Alessio Marri racconta obiettivi, difficoltà e ambizioni di Riviera Beach Volley.

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