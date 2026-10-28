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Fabio Balaso, libero della Nazionale italiana e della Cucine Lube Civitanova, è il protagonista della nuova puntata di Volley Night.

Intervistato in esclusiva da Paolo Cozzi e Luciano De Gregorio, Balaso ripercorre una stagione intensa, vissuta tra il trionfo ai Mondiali nelle Filippine con l’Italia, la finale scudetto raggiunta con Civitanova e il ritorno in maglia azzurra.

Spazio anche alla cocente delusione degli Europei, alle difficoltà affrontate dall’Italia e agli insegnamenti da portare nel futuro. Uno sguardo lucido sul presente della Nazionale e sulle prossime sfide che attendono il gruppo azzurro.

All’alba di una nuova annata con la Cucine Lube Civitanova, uno dei liberi più forti del panorama internazionale parla inoltre dei propri obiettivi, della responsabilità del suo ruolo e delle ambizioni di un club deciso a tornare ai vertici della pallavolo italiana.

Tra ricordi, emozioni, vittorie e nuovi traguardi, Fabio Balaso offre uno sguardo autentico sulla vita e sulla carriera di un campione del mondo.

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