Avete mai sognato di correre spalla a spalla con i giganti della maratona internazionale? Nella puntata di RUN2U 46 (2026) abbiamo fatto un viaggio straordinario nel cuore della corsa insieme a una leggenda vivente dell’atletica azzurra: Salvatore Bettiol.

Dalle grandi notti di New York e Londra fino all’emozione dei Giochi Olimpici di Barcellona, passando per il suo impegno quotidiano a Treviso tra grandi eventi e coaching. Salvatore ci ha regalato un concentrato di aneddoti, passione pura e preziosi consigli che fanno bene alle gambe e alla testa. Mettetevi comodi, allacciate le scarpe e godetevi questa imperdibile chiacchierata! 👇»

Benvenuti in una nuova imperdibile puntata di RUN2U! Nella Puntata 46 del 2026, il nostro viaggio nel mondo del running ci porta a scoprire la straordinaria storia e la visione di Salvatore Bettiol, uno dei più grandi e iconici maratoneti italiani degli anni ’80 e ’90.

In questa intervista esclusiva, Bettiol ci racconta i momenti più intensi della sua luminosa carriera in maglia azzurra: dalle memorabili sfide sulle strade di New York e Londra ai trionfi alla Maratona di Venezia, fino all’indimenticabile quinto posto alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Ma non solo: parliamo del presente, del suo ruolo di coach e organizzatore di grandi eventi nel trevigiano (come La Mezza di Treviso e La 5 alle 5), e di come sia cambiata la cultura della corsa nel corso degli anni.

Un viaggio tra ricordi indelebili, passione autentica per l’atletica e preziosi consigli dedicati a tutti i runner, dai principianti ai maratoneti più esperti.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa.

Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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