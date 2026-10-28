Calcio
Calcio femminile, la Roma cede al Chelsea. Seconda sconfitta di fila in Champions League
Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Roma nella Champions League 2026-2027 di calcio femminile. La squadra allenata da Mister Piovani si è infatti dovuta arrendere al cospetto di una delle formazioni più attrezzate del lotto, il Chelsea, passato per 2-0.
Non è semplice l’inizio delle giallorosse, in particolare difficoltà nell’eseguire le giuste manovre difensive per poter impostare un attacco congegnale. Dopo una prima fase di assestamento, il match si dipana per tutto il primo tempo in fiammate, spesso spinte dagli esterni inglesi. Le capitoline si difendono con ordine, tentando di tanto in tanto di innescare il contropiede.
La situazione però cambia pochi minuti dopo l’inizio della ripresa quando, al 52’ Carpenter porta in vantaggio la formazione londinese con un rasoterra che passa sotto le gambe di Baldi. Sulle ali dell’entusiasmo, le britanniche provano in più occasioni a siglare il raddoppio, andandoci vicinissime al minuto numero 80′ con Malard.
Le giallorosse battono comunque un colpo di estrema importanza quattro minuti dopo con un contropiede che sfuma con il tiro di Pilgrim che finisce a lato della porta. Poi però, allo scoccare del 90′, ecco che le blues chiudono la pratica, mettendo a referto il tanto cercato 2-0 approfittando di una defaillance. Adesso per la Roma sarà il momento di ripartire, considerata la brutta situazione in classifica, con appena un punto in tre partite.