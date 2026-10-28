Due territori, due storie e una passione che continua a far crescere il beach volley!

A Martina Franca, Beach Volley & Friends porta avanti dal 1995 il progetto del maestro Daniele Benincasa, tra scuola, agonismo, camp estivi e grandi eventi sportivi aperti alla comunità.

A Mantova, BVMantova investe nella formazione e nel settore giovanile, con 150 corsisti, circa 300 praticanti e 25 ragazze Under 18: un risultato importante, costruito attraverso un lavoro costante sul territorio.

Con Daniele Benincasa e Andrea Sgarbi scopriamo come nascono e crescono due società, il valore dei tecnici, l’importanza dei giovani e il ruolo di AIBVC nello sviluppo del beach volley italiano. 💪

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conduce Alice Liverani