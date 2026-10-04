Questione di millimetri agli Europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone sfiora il titolo continentale al termine di una prova di altissimo livello, ma sul filo di lana deve arrendersi a Remco Evenepoel. Il belga commette qualche errore, Ciccone interpreta quasi alla perfezione la gara, ma nel momento decisivo Evenepoel riesce a trovare quel qualcosa in più che gli permette di conquistare il titolo europeo che ancora mancava alla sua collezione, proprio in casa di Tadej Pogacar, presente ma non in gara.

Grande giornata anche per l’Italia, che festeggia due azzurri sul podio grazie al terzo posto di un combattivo e prezioso Christian Scaroni. Ma il futuro parla già italiano: Azzurra Ballan, figlia d’arte, conquista il titolo europeo juniores, regalando un’altra grande soddisfazione al movimento azzurro.

Non solo Europei. Gli italiani lasciano il segno anche sulle strade internazionali: Matteo Malucelli vince l’ultima tappa del Tour de Langkawi, Giovanni Lonardi chiude terzo al Tour de Vendée e Andrea Raccagni Noviero sale sul podio della Coppa Agostoni, terzo nella corsa vinta da Paul Lapeira davanti al campione del mondo Brandon McNulty.

Risultati, protagonisti, analisi e prospettive del ciclismo italiano e internazionale nella nuova puntata di Bike Today, con Gian Luca Giardini ed Enrico Spada.

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