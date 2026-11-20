Daniil Medvedev va a comporre l’ultimo pezzo del puzzle legato alle semifinali delle ATP Finals. All’Inalpi Arena di Torino il russo supera per 6-3 6-4 l’americano Frances Tiafoe, e sarà perciò l’avversario di Alexander Zverev in una semifinale che è il remake della finale del 2021, mentre per Tiafoe si chiude tutto qui e per Alcaraz ci sarà Shelton in un altro remake, quello della finale di Parigi indoor.

Dopo qualche game in cui i due, tendenzialmente, non si fanno male, il primo ad avere un paio di chance è Tiafoe, che sul 2-2 si ritrova a dover subire un Medvedev capace di prendere campo metro dopo metro senza mai lasciare reali chance al suo avversario. Successivamente, proprio nel game seguente, è il russo ad avere due opportunità. La seconda vede l’americano mandare appena largo il rovescio, ed arriva in questo modo il 4-2 a favore dell’ex numero 1 del mondo. Di qui in avanti i problemi per Medvedev sono pochi, anzi sul 5-3 0-15 s’inventa un numero per andare sul 15 pari e poi chiude sul 6-3.

Nel secondo parziale gli scambi lunghi a volte ci sono, ma non sono così frequenti, complice anche il discorso legato alla superficie che troppo lenta non è. I game sono anche interessanti dal punto di vista tecnico per certa misura, anche se il destino ultimo del parziale sembra il tie-break. Sembra, appunto. Perché, sul 4-4, Medvedev va a guadagnare una, poi due, poi tre palle break. Gli scambi diventano molto intensi, e Tiafoe deve inventarsi ottime geometrie per poi chiudere e salvarsi. Al quarto, però, l’americano lascia passare i 25 secondi della prima, perde la possibilità di servirla e, dopo la seconda, commette l’errore che di fatto gli costa il match. Avrebbe una chance sul 15-30, ma Medvedev mette a segno tre punti di fila e va in semifinale.

Sono 15 gli ace che mette giù Medvedev, a fronte dei 3 doppi falli (e dei 6 ace di Tiafoe). Nel gioco dei dettagli è la prima del russo a rendere leggermente meglio (77%-68%), mentre il rapporto vincenti-errori gratuiti dice 28-13 per l’uno e 22-15 per l’altro.