Ha iniziato a giocare a pallavolo quasi per caso ed è diventata capitana della Nazionale olandese campione d’Europa nel 1995. Due Olimpiadi, una carriera ricca di trofei e riconoscimenti, poi una nuova vita nella pallavolo dietro le quinte. Henriëtte Weersing ripercorre i suoi successi, le sfide, i cambiamenti dello sport e i ricordi più personali di una carriera straordinaria.

Quale sarà la sua formazione ideale scorporata dal tempo e dallo spazio?

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