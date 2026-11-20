La montagna non è un parco giochi da consumare, ma una casa comune da custodire in punta di piedi.” 🏔️

Nella puntata 50 di RUN2U, abbiamo fatto un viaggio straordinario nell’Appennino Tosco-Romagnolo insieme a Giovanni Zorn, presidente di Mugello Outdoor A.S.D. e direttore operativo dei lavori di bonifica sul torrente Rovigo.

Dalla forza devastante della natura alla rinascita dei sentieri, passando per la magia e la severità dell’Ultra Trail del Mugello: un racconto intimo e appassionante che unisce la competenza tecnica del dottore forestale all’amore viscerale per il trail running. Non perdetevi questa chiacchierata! 🏃‍♂️👇

Benvenuti nella puntata RUN2U 50! Questa settimana accogliamo un ospite d’eccezione: Giovanni Zorn, presidente e organizzatore dell’Ultra Trail del Mugello, oltre che tecnico ambientale e forestale profondamente legato al suo territorio.

In questa intervista esploriamo il volto più autentico della corsa in montagna e la responsabilità ecologica di chi vive i sentieri ogni giorno:

Il caso del torrente Rovigo: la drammatica frana, la scoperta della discarica dimenticata e l’impegno in prima linea nella bonifica e nella messa in sicurezza del territorio.

La filosofia di Mugello Outdoor A.S.D.: come lo sport può e deve diventare uno strumento di educazione ambientale e di cura attiva dei tracciati.

L’Ultra Trail del Mugello (UTM): i percorsi (dai 12 ai 60 km), la magnifica cornice storica della Badia di Moscheta e i requisiti fondamentali per affrontare in sicurezza una delle gare di trail running più tecniche e affascinanti d’Italia.

🔗 Link e Approfondimenti:

Visita il sito ufficiale dell’associazione: Mugello Outdoor

Scopri di più sui luoghi del cuore FAI: Torrente Rovigo

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Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

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Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa.

Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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