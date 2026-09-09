Giornata infinita, spettacolare e ricchissima di emozioni agli US Open 2026! La decima giornata di Flushing Meadows entra nella storia grazie all’impresa di Ben Shelton: l’americano batte Carlos Alcaraz al termine di una battaglia decisa al super tie-break.

Il mancino statunitense firma la vittoria più importanti della sua carriera (la prima contro un top 3) e regala al tennis a stelle e strisce una certezza: domenica ci sarà un giocatore di casa in finale agli US Open! Grazie anche al successo di Big Tiafoe nel derby con Michelsen.

Le vittorie di Sabalenka e Pegula rendono ancora più accesa la resa dei conti per il n. 1 Wta.

Vi aspettiamo in diretta alle ore 12:00 a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport, per rivivere insieme a voi, con commenti e domande, la straordinaria decima giornata degli US Open!

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