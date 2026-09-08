Ai Mondiali di basket femminile si entra nella fase calda, quella dell’eliminazione diretta. Dopo aver sfiorato l’impresa con gli Stati Uniti, l’Italia è stata sconfitta dalla Cina, con le azzurre relegate al terzo posto e alla complicata sfida con l’Australia. Un Mondiale, però, ancora tutto da scrivere per la squadra di Capobianco, che ha la possibilità di vivere un sogno e continuare il proprio percorso iridato. Di questo e tanto altro si è parlato con Giorgia Sottana, che ha fatto la storia del basket femminile italiano sia con i club sia con la Nazionale. Dalle possibilità e aspettative sul gruppo di Andrea Capobianco, al futuro della stessa Sottana che ha smesso di giocare solo pochi mesi fa.

Ospite: Giorgia Sottana

Conducono: Sofia Altavilla e Andrea Ziglio

📌 Nel video potrai scoprire:

L’analisi del percorso dell’Italia ai Mondiali

La sconfitta contro la Cina e il terzo posto nel girone

Le ragazze del Mondiale

La sfida decisiva contro l’Australia

Com’è cambiata quest Italia

Il futuro di Giorgia Sottana dentro e fuori dal campo

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