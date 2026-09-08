🇺🇸🏁 Il 6 settembre non è stato soltanto il giorno della grande Formula 1 a Monza: negli Stati Uniti IndyCar e WEC hanno regalato due gare da non perdere!

Nella nuova puntata di Motor News, Luca Preti, Luca Pellegrini e Biagio Maglienti ci portano oltreoceano per raccontare tutto quello che è successo domenica sui circuiti di Laguna Seca e Austin.

💬 Quale gara vi ha emozionato maggiormente: la finale IndyCar di Laguna Seca o l’incredibile epilogo del WEC al COTA?

E soprattutto: quanto può pesare questa vittoria Ferrari nella lotta per il Mondiale WEC?

👇 Scrivetecelo nei commenti!

👍 Iscrivetevi a OA Sport TV, lasciate un like e attivate la campanella per non perdere le prossime puntate di Motor News dedicate a IndyCar, WEC, Formula 1, GT e al grande motorsport internazionale.