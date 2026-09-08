🏆🇮🇹 Kimi Antonelli ha scritto una pagina di storia della Formula 1 vincendo il GP d’Italia 2026 a Monza con una rimonta straordinaria dal fondo dello schieramento.

In questa nuova puntata di Motor News, Giorgio Piola, Biagio Maglienti e Luca Preti ripercorrono i momenti decisivi di un Gran Premio destinato a rimanere a lungo nella memoria degli appassionati italiani.

Kimi Antonelli partiva dalla 19ª posizione dopo la penalità legata alla power unit, giro dopo giro, Antonelli è risalito fino alla battaglia con il compagno di squadra George Russell che ha vinto a 2 giri dalla fine.

Una prestazione che potrebbe essere ricordata come una delle gare più belle della carriera di Kimi Antonelli.

🔴 Per la Ferrari, invece, Monza lascia molto amaro in bocca.

Le aspettative erano altissime, ma il GP di casa si è trasformato in una domenica difficile: Charles Leclerc è finito contro le barriere al secondo giro, mentre Lewis Hamilton ha concluso sesto.

Eppure le immagini sotto il podio raccontano anche un’altra storia.

🇮🇹 I Tifosi Ferrari sono rimasti a festeggiare la vittoria di un pilota italiano. Perché Monza è Ferrari, ma Monza è soprattutto passione per il motorsport.

🎙️ Con l’esperienza di Giorgio Piola e l’analisi di Biagio Maglienti, torniamo dentro i momenti fondamentali del GP d’Italia: la rimonta di Antonelli, le strategie Mercedes, il duello con Russell, la gara della Ferrari e tutto ciò che abbiamo visto nel Tempio della Velocità.

💬 È stata la gara più bella di Kimi Antonelli fino a oggi?

E cosa avete provato vedendo i Tifosi Ferrari festeggiare sotto il podio la vittoria di un pilota italiano nonostante la delusione per il risultato delle Rosse?

👇 Scrivetecelo nei commenti.

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