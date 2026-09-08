Due bronzi olimpici a Rio 2016, un oro mondiale negli 800 stile libero a Budapest 2017, 31 titoli italiani e una carriera costruita ai vertici del nuoto internazionale. Ma la storia di Gabriele Detti non è fatta soltanto di medaglie. 🏊‍♂️🇮🇹

In questo FOCUS, Gabriele Detti ripercorre gli inizi, gli anni accanto a Gregorio Paltrinieri e Stefano Morini, il doppio podio olimpico di Rio, il trionfo mondiale di Budapest e le tante difficoltà che hanno segnato il suo percorso: gli infortuni, i problemi di salute, le pause forzate e quei “rimpianti” che ancora oggi fanno parte della sua storia.

Poi il 2025, la curiosità per le acque libere e una nuova idea di futuro. Fino al 4 agosto 2026, quando al Foro Italico ha disputato l’ultima gara della sua carriera, dieci anni dopo l’Olimpiade di Rio. Una chiusura che diventa anche un nuovo inizio. ❤️

Perché FOCUS nasce proprio per questo: lasciare che siano gli atleti a raccontarsi, andare oltre il risultato e scoprire la persona che esiste dietro il campione.

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