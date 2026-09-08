Sasha Zverev supera in tre set Luciano Darderi e vola avanti nel torneo. L’azzurro disputa un buon set finale al tiebreak, alzando le percentuali al servizio e il numero di vincenti.
Elena Rybakina con il successo nel big match della nona giornata degli Us su Naomi Osaka, si trova ad un match dalla conquista del numero 1 del ranking mondiale!
Altra clamorosa rimonta di Zheng contro Iga Swiatek: la qualificata cinese recupera da 0-5 infilando sette game consecutivi nel primo set per eliminare la polacca.
Vi aspettiamo in diretta alle ore 12:15 a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport!
Il nuovo numero di Azzurra è online! Le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028, un corposo pagellone e tanto altro!
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