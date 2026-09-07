FOCUS – PALLAVOLO | Panigalli, dalla Francia al sogno da primo allenatore

Un viaggio dentro la pallavolo francese, il professionismo e la vita di un allenatore italiano che da anni ha scelto di costruire la propria carriera all’estero. 🏐🇮🇹🇫🇷

In questo nuovo FOCUS incontriamo Daniele Panigalli, allenatore italiano protagonista del volley femminile francese e oggi assistente allenatore del Racing Club de Cannes, storico club transalpino. Nella stagione 2026/27 al suo fianco ci sarà un altro italiano, Simone Bendandi, nuovo head coach della squadra.

Con Panigalli parliamo di come è cambiata la sua carriera, della scelta di lavorare in Francia, delle differenze tra il sistema francese e quello italiano, del significato di lavorare in una società storica come Cannes e del nuovo progetto con Bendandi.

Ma soprattutto cerchiamo di capire cosa c’è dietro il ruolo di allenatore: le ambizioni, le rinunce, il rapporto con il gruppo, la vita lontano da casa e quella voglia, sempre più concreta, di diventare un giorno primo allenatore.

Perché i FOCUS di OA Sport non si fermano alla carriera e ai risultati: attraverso le domande di Alice Liverani gli atleti e i protagonisti dello sport raccontano anche i lati più nascosti, personali e umani delle loro storie. 🎙️❤️

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conduce Alice Liverani