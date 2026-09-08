Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio d’Italia con la storica e clamorosa rimonta di Kimi Antonelli che ha saputo vincere la gara di casa nonostante partisse dalla 19a posizione. Un risultato pazzesco che ha proiettato ulteriormente il talento bolognese verso il suo primo titolo in F1, con George Russell che ha perso il duello e ha dovuto ingoiare un boccone amarissimo.

In casa Ferrari la delusione è latente dopo un weekend che partiva carico di attese, non mantenute. Charles Leclerc a muro, Lewis Hamilton fuori dal podio. Troppo poco. Nella seconda parte del programma spazio alla preview del GP di Spagna sul neo-nato tracciato del Madring ed alla MotoGP verso Misano.