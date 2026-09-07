La Vuelta a España 2026 arriva al giorno di riposo prima della terza e decisiva settimana. È il momento di fare il punto sulla corsa insieme a Gian Luca Giardini, tra protagonisti, sorprese e scenari per il gran finale.

Enric Mas è il favorito dopo quanto visto finora, ma Primož Roglič è ancora pienamente in corsa: la cronometro potrebbe infatti cambiare gli equilibri e ribaltare la classifica.

Tra i protagonisti, spicca un Wout van Aert scintillante, mentre sono mancati finora alcuni dei grandi campioni più attesi. Guardando in casa Italia, invece, grande nota positiva per Alessandro Romele, autore di una Vuelta molto convincente.

E con la Vuelta che entra nella sua fase decisiva, iniziamo anche a guardare oltre: primo sguardo verso i Mondiali di Montreal, il prossimo grande appuntamento della stagione.

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