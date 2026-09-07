Stremati dalla straordinaria partita delle azzurre contro gli Stati Uniti, terminata 55-52 per le americane, commentiamo la serata in compagnia della giornalista ed ex giocatrice di basket Giorgia Bernardini. L’Italia sfiora una vera e propria impresa contro la corazzata USA, al termine di una gara giocata con intensità, coraggio e una difesa quasi impeccabile. Le azzurre riescono a mettere in difficoltà Caitlin Clark e compagne per gran parte dell’incontro, rimanendo a contatto fino agli ultimi due minuti, quando gli Stati Uniti trovano lo spunto decisivo per conquistare la vittoria. Una partita molto fisica, resa ancora più complicata da un arbitraggio che ha fatto discutere, ma che conferma la crescita e la competitività dell’Italia sulla scena mondiale. Ora, però, non c’è tempo per fermarsi: questa sera arriva la sfida decisiva contro la Cina di Han Xu, fondamentale per stabilire il secondo e il terzo posto nel girone.

Ospite: Giorgia Bernardini

Conducono: Sofia Altavilla e Andrea Ziglio

📌 Nel video potrai scoprire:

Come l’Italia ha sfiorato l’impresa contro gli Stati Uniti

L’incredibile prova difensiva delle azzurre

Come le americane sono riuscite a spuntarla negli ultimi due minuti

La prestazione di Caitlin Clark e della corazzata USA

Il peso della fisicità e delle decisioni arbitrali nella partita

Il commento e l’analisi di Giorgia Bernardini

Perché la sfida contro la Cina di Han Xu sarà decisiva

Gli scenari per il secondo e terzo posto nel girone

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