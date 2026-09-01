Chicca Macchi, ex giocatrice della nazionale ed oggi commentatrice Sky, è la prima ospite di Basket Base, la nuova rubrica di OASport dedicata al basket. Con lei analizziamo la nazionale italiana femminile alla vigilia del Mondiale di Berlino, il primo per l’Italia dopo 32 anni: la maturità del gruppo, le giocatrici da seguire e le pretendenti al titolo con le solite americane di Caitlin Clark in testa.

Conducono: Sofia Altavilla e Andrea Ziglio

📌 Nel video potrai scoprire:

Lo stato di forma dell’Italia e il lavoro di coach Capobianco

Le partite chiave del girone: Repubblica Ceca, USA e Cina

Le protagoniste azzurre: Cecilia Zandalasini, Cocca Verona e Matilde Villa

Le favorite al titolo e il gap USA-resto del mondo

L’effetto Caitlin Clark sul basket femminile mondiale

Perché questo Mondiale è fondamentale per il futuro del movimento italiano

🔍 Parole chiave: Chicca Macchi, Basket Base, nazionale italiana basket femminile, Mondiali di Basket femminile, Berlino, Cecilia Zandalasini, Cocca Verona, Matilde Villa, Caitlin Clark, basket femminile, FIBA, WWC2026

#ChiccaMacchi #Basketbase #Basket #Mondiali2026 #ItalbasketFemminile #Berlino #Zandalasini #CaitlinClark #TeamItalia #OASport #FIBAWWC2026 #WWC2026