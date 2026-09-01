S Open 2026, esordio positivo per Alcaraz. Il campione in carica torna in campo dopo 139 giorni e supera Safiullin con un periodo 6-4. Il servizio e i colpi di inizio gioco possono ancora crescere, ma la prima impressione è decisamente convincente.

🇮🇹 Ottimo esordio per Matteo Berrettini, che supera ancora una volta Stan Wawrinka, al suo ultimo Slam, dopo il successo già ottenuto a Wimbeldon. Avanza anche Luciano Darderi, mentre si fermano Federico Cinà e Matteo Arnaldi.

🔥 La sorpresa della giornata è la caduta di Arthur Fils: uno dei giocatori più in forma del momento viene eliminato dal ritrovato Stefanos Tsitsipas.

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