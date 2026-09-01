Per il nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone, ospite Gianni Iapichino, padre e tecnico di Larissa Iapichino, protagonista di una stagione straordinaria nel salto in lungo.

A soli 24 anni, Larissa ha vissuto la miglior annata della sua carriera, conquistando l’argento mondiale indoor, l’oro europeo outdoor e soprattutto firmando il nuovo record italiano con 7,12 metri, cancellando il precedente primato appartenuto alla madre Fiona May.

Con Gianni Iapichino analizzeremo la crescita tecnica e mentale di Larissa, i passi avanti compiuti nel corso della stagione e le prospettive in vista degli ultimi due grandi appuntamenti dell’anno. Il primo sarà la finale della Diamond League di Bruxelles, dove l’azzurra proverà a conquistare il terzo trofeo consecutivo nel salto in lungo. Poi spazio al nuovo grande evento mondiale degli Ultimate Championship di Budapest, altra occasione prestigiosa per confrontarsi con le migliori specialiste internazionali.

Un approfondimento dedicato a una delle stelle dell’atletica italiana, tra record, medaglie, tecnica e nuovi obiettivi.