Altri video
-
Larissa Iapichino da record! Gianni Iapichino a Sprint Zone: Bruxelles e Budapest nel mirino
-
Alex Palou CAMPIONE IndyCar 2026! Quinto titolo, O’Ward fa la storia a Milwaukee
-
Us Open 2026 p. 3: Bentornato Alcaraz, che martello Berrettini!
-
Egonu-Antropova, Italia dominante! Bulgaria KO e quarti conquistati! Ospite con Alessia Gennari
Lo sport può diventare politica, cultura, educazione e racconto. 📚🏆
In questa puntata di FOCUS incontriamo Giovanni Di Giorgi, avvocato, ex sindaco di Latina, dirigente e organizzatore sportivo, oggi editore di Lab DFG e ideatore del Premio Letterario Sportivo Invictus.
Una vita attraversata dallo sport: dagli anni da arbitro alle istituzioni, dalle esperienze con Special Olympics alla politica, fino alla scelta di raccontare lo sport attraverso i libri.
Nato nel 2020, Invictus è arrivato nel 2026 alla sua settima edizione, mentre il progetto si è ampliato con nuove iniziative dedicate ai giovani e all’editoria digitale.
Ma cosa c’è davvero dietro una storia sportiva? E perché raccontare lo sport significa, spesso, raccontare la vita?
In FOCUS gli atleti e i protagonisti dello sport parlano anche di ciò che normalmente rimane fuori dal campo: scelte, emozioni, difficoltà, cambiamenti e lati più personali. 🎙️❤️
#FOCUS #GiovanniDiGiorgi #LabDFG #PremioInvictus #Sport #LetteraturaSportiva #SportECultura #Editoria #Storytelling #Latina #SportItaliano #Intervista
conduce Alice Liverani