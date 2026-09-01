Lo sport può diventare politica, cultura, educazione e racconto. 📚🏆

In questa puntata di FOCUS incontriamo Giovanni Di Giorgi, avvocato, ex sindaco di Latina, dirigente e organizzatore sportivo, oggi editore di Lab DFG e ideatore del Premio Letterario Sportivo Invictus.

Una vita attraversata dallo sport: dagli anni da arbitro alle istituzioni, dalle esperienze con Special Olympics alla politica, fino alla scelta di raccontare lo sport attraverso i libri.

Nato nel 2020, Invictus è arrivato nel 2026 alla sua settima edizione, mentre il progetto si è ampliato con nuove iniziative dedicate ai giovani e all’editoria digitale.

Ma cosa c’è davvero dietro una storia sportiva? E perché raccontare lo sport significa, spesso, raccontare la vita?

In FOCUS gli atleti e i protagonisti dello sport parlano anche di ciò che normalmente rimane fuori dal campo: scelte, emozioni, difficoltà, cambiamenti e lati più personali. 🎙️❤️

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conduce Alice Liverani