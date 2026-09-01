Alex Palou è Campione IndyCar 2026! Il pilota della Chip Ganassi Racing conquista il suo quinto titolo IndyCar, il quarto consecutivo, entrando sempre più nella storia dell’automobilismo americano. A soli 29 anni è il più giovane pilota nella storia della serie ad aver raggiunto quota cinque campionati. In questa nuova puntata di Motor News, Luca Preti e Luca Pellegrini ci raccontano un incredibile weekend al Milwaukee Mile, dove il titolo di Palou è stato accompagnato da un’impresa altrettanto straordinaria firmata Pato O’Ward.