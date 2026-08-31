ITALIA AI QUARTI! Le azzurre travolgono la Bulgaria e continuano la loro corsa agli Europei di volley femminile 2026. La squadra di Marcello Abbondanza riesce a tenere il ritmo dell’Italia soltanto per metà del primo set, poi la Nazionale di Julio Velasco cambia marcia e prende nettamente il controllo della partita.

A fare la differenza sono anche Ekaterina Antropova e Paola Egonu, devastanti al servizio e protagoniste di un’altra prova che conferma la forza e la profondità del gruppo azzurro. L’Italia supera senza particolari affanni l’ostacolo degli ottavi e può adesso concentrarsi sui quarti di finale, con entusiasmo e fiducia sempre più evidenti.

Nella puntata speciale di Volley Night analizziamo Italia-Bulgaria, il cammino delle azzurre e tutti gli altri ottavi di finale dell’Europeo, allargando poi lo sguardo agli argomenti più caldi del volley mondiale.

Con Paolo Cozzi, Enrico Spada e Simona Bastiani e una partecipazione speciale: Alessia Gennari, che dopo aver concluso la carriera da giocatrice ha iniziato la sua nuova esperienza come opinionista Sky.

Analisi, tattica, protagoniste, retroscena e prospettive dell’Italia verso la fase decisiva dell’Europeo.

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