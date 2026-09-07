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Pubblicato

35 minuti fa

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Prestazione mostruosa di Carlos Alcaraz agli US Open! Lo spagnolo domina Tommy Paul con una superiorità a tratti irreale, disponendo dell’avversario a piacimento. Quasi fosse un film. Una commedia western!

Ora per Alcaraz si prospetta un finale di torneo tutto americano: prima la sfida con il gringo Ben Shelton, poi eventualmente il vincente tra Frances Tiafoe e Alex Michelsen.

Ne parliamo in diretta alle ore 12:15 a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport!

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#Alcaraz #USOpen #Tennis #Shelton #TennisMania #OASport

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