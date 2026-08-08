Gli Europei di nuoto sono alle porte e a Swim Zone è tempo di analizzare tutto quello che c’è da sapere sulla rassegna continentale.

Nella nuova puntata di Swim Zone, Sofia Altavilla ed Enrico Spada accompagnano gli appassionati alla scoperta degli Europei di nuoto in vasca, approfondendo tutti i temi più importanti della manifestazione insieme a due ospiti d’eccezione: le azzurre Alessia Polieri e Aglaia Pezzato.

Dai pronostici alle possibili sorprese, dalle prospettive della Nazionale italiana ai grandi favoriti delle varie specialità, passando per i giovani emergenti destinati a lasciare il segno e per i duelli più attesi della manifestazione.

Una puntata ricca di analisi tecniche, valutazioni, curiosità e approfondimenti per arrivare preparati all’appuntamento più importante della stagione continentale.

🏊 In questa puntata:

Le prospettive dell’Italia agli Europei

I possibili protagonisti della rassegna

Le gare da seguire con maggiore attenzione

I giovani talenti da tenere d’occhio

Pronostici e favorite per le medaglie

Analisi tecniche con Alessia Polieri e Aglaia Pezzato

🎙️ Conducono: Sofia Altavilla ed Enrico Spada

Ospiti:

🏊 Alessia Polieri

🏊 Aglaia Pezzato

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