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Si chiude con un sesto posto il cammino del Setterosa nella Final Eight di World Cup disputata a Sydney. Quali sono le indicazioni lasciate dalla manifestazione? E quali prospettive attendono la Nazionale azzurra?
Nella nuova puntata di Waterpolo Preview analizziamo il percorso della squadra allenata da Maurizio Mirarchi, che ha concluso il torneo con la sconfitta contro l’Olanda nella finale per il quinto posto, ma ha mostrato segnali incoraggianti all’interno di un nuovo ciclo tecnico.
Ospite della trasmissione è Dafne Bettini, attaccante dell’Ekipe Orizzonte, che offre una lettura approfondita della spedizione australiana, soffermandosi sui progressi evidenziati dal Setterosa, sulle difficoltà incontrate e sugli aspetti da migliorare in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.
Lo sguardo è già proiettato verso il quadriennio olimpico che porterà a Los Angeles 2028, con l’obiettivo di riportare l’Italia ai Giochi dopo la mancata qualificazione a Parigi 2024.
Ampio spazio anche al Settebello, protagonista di un’ottima Final Eight chiusa con il terzo posto, conquistato grazie al successo sull’Australia nella finale per il bronzo. La squadra guidata da Sandro Campagna ripartirà dai segnali positivi emersi in World Cup per preparare un 2027 che sarà decisivo nel percorso verso la qualificazione olimpica.
🎙️ Ospite: Dafne Bettini
📺 Waterpolo Preview, il programma di OA Sport TV dedicato alla pallanuoto italiana e internazionale.
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