C’è chi corre per tenersi in forma e poi c’è chi, come Francesco “Franz” Perini, sceglie di sfidare i confini del corpo e della mente correndo per centinaia di chilometri su asfalto rovente e sentieri estremi.

In questa imperdibile puntata estiva di RUN2U 2026 ad alta densità di fatica e km impossibili, Franz è il super protagonista assoluto e ci porta dentro il mondo spietato e affascinante dell’ultramaratona. Non solo tempi, tabelle e strategie di gara, ma un viaggio intimo nella testa di un “atleta normale” che fa cose straordinarie conciliando lavoro, fatica e una passione smisurata. Il bello è che ad affiancarci in studio con noi nel team degli intervistatori, mettendo sul piatto la sua stessa straordinaria esperienza di atleta, c’è anche il collega giornalista e ultra runner Alberto Marchesani!

Preparate le scarpe: questa intervista vi farà venire voglia di allacciarvi le scarpette e uscire a correre, costi quel che costi. 👟🔥

Benvenuti in un nuovo appuntamento speciale della puntata estiva di RUN2U 2026! 🎙️🏃‍♂️ Una puntata ad alta densità di fatica e km impossibili che non dimenticherete facilmente.

Ospite eccezionale e super protagonista ai nostri microfoni è Francesco “Franz” Perini, uno dei nomi di punta e più amati del panorama dell’ultramarathon e dell’endurance estremo italiano e internazionale. E per guidare questa cavalcata tra le imprese più estreme insieme a noi, abbiamo il piacere di avere in studio il collega giornalista ma a sua volta fortissimo ultra runner Alberto Marchesani, che entra a far parte del nostro team di intervistatori per scavare a fondo nella mente dei grandi campioni.

Con Franz abbiamo ripercorso le sue imprese leggendarie — dalle battaglie epiche nelle gare più dure del pianeta ai segreti per gestire la crisi quando la fatica e il caldo provano a fermarti. Ma non è solo una chiacchierata di sport: Perini ci racconta la sua filosofia di vita, il valore della resilienza quotidiana e il motivo profondo che spinge un essere umano a cercare risposte là dove l’asfalto finisce.

👉 Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nessun aggiornamento dal mondo del running e dell’endurance! Lascia un commento con la tua domanda per Franz.

#tvRun2U #tvRun2U2026 #FranzPerini #AlbertoMarchesani #Ultramarathon #RunningItalia #Endurance #CorsaEstrema #Ultrarunning #Atletica #PodcastSportivo