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La chiacchierata continua! Nella seconda parte di FOCUS UNPLUGGED il salotto del nuoto si fa ancora più spontaneo e sorprendente.
Tra racconti personali, visioni sul futuro dello sport e momenti di grande leggerezza, Gianluca Alberani, Alessandro Resch e Lorenzo Mora si confrontano senza filtri, dimostrando quanto il nuoto sia fatto prima di tutto di persone, relazioni e passioni condivise.
🏊♂️ In questa seconda parte troverete:
aneddoti mai raccontati;
il futuro del nuoto italiano e internazionale;
il rapporto tra allenatori e atleti;
curiosità e momenti divertenti nati dal confronto tra i tre ospiti;
il lato più umano di chi vive il nuoto ogni giorno, dentro e fuori dalla vasca.
Quando tre protagonisti del nuoto si conoscono da anni e condividono esperienze comuni, il risultato è una conversazione che alterna profondità e leggerezza, capace di far emergere aspetti inediti del loro percorso sportivo e personale.
📍 Registrato alle Terme di Cervia.
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Conduce Alice Liverani.