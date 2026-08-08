La chiacchierata continua! Nella seconda parte di FOCUS UNPLUGGED il salotto del nuoto si fa ancora più spontaneo e sorprendente.

Tra racconti personali, visioni sul futuro dello sport e momenti di grande leggerezza, Gianluca Alberani, Alessandro Resch e Lorenzo Mora si confrontano senza filtri, dimostrando quanto il nuoto sia fatto prima di tutto di persone, relazioni e passioni condivise.

🏊‍♂️ In questa seconda parte troverete:

aneddoti mai raccontati;

il futuro del nuoto italiano e internazionale;

il rapporto tra allenatori e atleti;

curiosità e momenti divertenti nati dal confronto tra i tre ospiti;

il lato più umano di chi vive il nuoto ogni giorno, dentro e fuori dalla vasca.

Quando tre protagonisti del nuoto si conoscono da anni e condividono esperienze comuni, il risultato è una conversazione che alterna profondità e leggerezza, capace di far emergere aspetti inediti del loro percorso sportivo e personale.

📍 Registrato alle Terme di Cervia.

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Conduce Alice Liverani.