La rivelazione della stagione è ospite di Sprint Zone.

Il protagonista del nuovo appuntamento di OA Sport TV è Filippo Dezza, il velocista bergamasco che ha stupito tutti ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze, conquistando il titolo dei 200 metri con il nuovo record personale di 20″48.

Un risultato straordinario che gli ha permesso di battere il favoritissimo Fausto Desalu, guadagnarsi la convocazione per gli Europei di Birmingham nella prova individuale e conquistare immediatamente un posto nel gruppo delle staffette veloci azzurre.

La sua è una storia davvero fuori dal comune. Filippo pratica atletica da appena due anni: dopo aver lasciato il calcio e un breve periodo trascorso in palestra, ha scoperto quasi per caso la velocità, trasformando in pochissimo tempo un semplice passatempo in una carriera ad altissimo livello.

Con Ferdinando Savarese, Dezza racconta il suo percorso, gli allenamenti, la vittoria agli Assoluti, il rapporto con i grandi nomi dello sprint italiano, le emozioni della convocazione in Nazionale e gli obiettivi in vista degli Europei.

🎙️ Conduce: Ferdinando Savarese

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