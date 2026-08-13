Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

9 secondi fa

il

🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 4: una giornata da ricordare a Parigi, con Sara Curtis ancora protagonista assoluta.

🌍 L’azzurra stupisce tutti e firma nuovamente il record del mondo nei 50 dorso femminili, conquistando una splendida medaglia d’oro. Un’impresa straordinaria che conferma Curtis tra le grandi protagoniste del nuoto internazionale.

🏊‍♂️ Nel video analizziamo anche la delusione dell’Italia nella 4×100 stile libero maschile, cercando di capire cosa non ha funzionato nella staffetta azzurra.

🔥 Spazio inoltre al livello spaventoso degli Europei di Parigi, sempre più competitivo, e alla finale di Mantegazza nei 200 rana.

🎙️ Conduce Michele Cassano insieme a Sofia Altavilla, con gli ospiti Aglaia Pezzato e Marco “Bomber” Orsi.

📍 Tutte le emozioni, le analisi e i protagonisti del Day 4 degli Europei di nuoto 2026, direttamente da Parigi.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

#EuropeiNuoto2026 #EuropeiNuoto #Nuoto #Parigi2026 #SaraCurtis #ThomasMantegazza #Azzurri #Italia #Swimming #NuotoItaliano #RecordDelMondo #SaraCurtis #4×100

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità