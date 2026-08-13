Sara Curtis, ANCORA RECORD DEL MONDO! Gli Europei di nuoto con Marco Orsi e Aglaia Pezzato
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Europei 2026, tutte le voci da Parigi: la delusione della 4×100 e le speranze azzurre
🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 4: una giornata da ricordare a Parigi, con Sara Curtis ancora protagonista assoluta.
🌍 L’azzurra stupisce tutti e firma nuovamente il record del mondo nei 50 dorso femminili, conquistando una splendida medaglia d’oro. Un’impresa straordinaria che conferma Curtis tra le grandi protagoniste del nuoto internazionale.
🏊♂️ Nel video analizziamo anche la delusione dell’Italia nella 4×100 stile libero maschile, cercando di capire cosa non ha funzionato nella staffetta azzurra.
🔥 Spazio inoltre al livello spaventoso degli Europei di Parigi, sempre più competitivo, e alla finale di Mantegazza nei 200 rana.
🎙️ Conduce Michele Cassano insieme a Sofia Altavilla, con gli ospiti Aglaia Pezzato e Marco “Bomber” Orsi.
📍 Tutte le emozioni, le analisi e i protagonisti del Day 4 degli Europei di nuoto 2026, direttamente da Parigi.
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