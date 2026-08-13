Altri video
-
COIRO DA SOGNO, PERNICI E SARACENI PER LE MEDAGLIE! Federico Riva a Sprint Zone
-
Europei 2026, tutte le voci da Parigi: la delusione della 4×100 e le speranze azzurre
-
Europei nuoto 2026, Day 4: bene Ceccon e Lamberti, rischio D’Ambrosio, out la 4×100 stile maschile
-
Europei nuoto 2026, Mixed zone: Curtis, record e staffetta, i bronzo di Ceccon e Pilato
Nel nuovo appuntamento di FOCUS entriamo nel cuore del nuoto paralimpico italiano insieme a Franco Riccobello, Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.
Dalla sua elezione alla guida della FINP nel 2025 alla Stella d’Oro al Merito Sportivo ricevuta nel 2026, passando per le World Series di Lignano Sabbiadoro, la tappa più partecipata del circuito mondiale, Riccobello racconta il presente e il futuro di uno dei movimenti sportivi più vincenti d’Italia.
Quali saranno gli obiettivi verso Los Angeles 2028? Quanto pesa raccogliere l’eredità dei trionfi di Parigi 2024? Come sta crescendo la nuova generazione di campioni del nuoto paralimpico italiano?
In questa intervista si parla anche delle sfide internazionali affrontate dalla Federazione, del rapporto con gli atleti, dell’importanza di ascoltare il movimento e del valore umano che si nasconde dietro ogni medaglia.
FOCUS non racconta soltanto i risultati sportivi: dà voce ai protagonisti per scoprire emozioni, retroscena, difficoltà e sogni che spesso rimangono lontani dai riflettori.
🏊♂️ Un viaggio nel presente e nel futuro dello sport paralimpico italiano.
#NuotoParalimpico #FINP #FrancoRiccobello #Paralimpiadi #LosAngeles2028 #Nuoto #SportParalimpico #TeamItalia #Focus #OASport #CIP #NuotoItaliano 🇮🇹🥇
conduce Alice Liverani