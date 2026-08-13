Altri video
-
Europei nuoto 2026, Day 4: bene Ceccon e Lamberti, rischio D’Ambrosio, out la 4×100 stile maschile
-
Europei nuoto 2026, Mixed zone: Curtis, record e staffetta, i bronzo di Ceccon e Pilato
-
Europei nuoto 2026, Italia da impazzire! Curtis da record, Ceccon e Pilato di bronzo
-
Daniele Santarelli a Volley Night: “Il sogno? Una medaglia olimpica”. E l’Italia…
🎙️ Le interviste dalla zona mista dell’Aquatic Centre di Parigi, dove sono in corso gli Europei di nuoto 2026.
🇮🇹 Ai microfoni di Sofia Altavilla i protagonisti azzurri raccontano la quarta mattinata di gare: dalla delusione della staffetta maschile 4×100 stile libero, eliminata in batteria, alle buone sensazioni di Michele Lamberti e Thomas Ceccon nei 50 dorso.
🏊♂️ Spazio anche a Carlos D’Ambrosio, che racconta i rischi presi nei 200 stile libero, e ad Anita Gastaldi, qualificata alle semifinali dei 100 farfalla.
📍 Tutte le voci e le emozioni degli azzurri direttamente dalla mixed zone degli Europei di nuoto 2026 a Parigi.
Foto Andrea Masini, Andrea Staccioli e Giorgio Scala / DeepBlueMedia.eu
#EuropeiNuoto2026 #EuropeiNuoto #Nuoto #Parigi2026 #Italia #Azzurri #ThomasCeccon #MatteoLamberti #CarlosDAmbrosio #AnitaGastaldi #Swimming #NuotoItaliano #MixedZone