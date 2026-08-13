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🎙️ Le interviste dalla zona mista dell’Aquatic Centre di Parigi, dove sono in corso gli Europei di nuoto 2026.

🇮🇹 Ai microfoni di Sofia Altavilla i protagonisti azzurri raccontano la quarta mattinata di gare: dalla delusione della staffetta maschile 4×100 stile libero, eliminata in batteria, alle buone sensazioni di Michele Lamberti e Thomas Ceccon nei 50 dorso.

🏊‍♂️ Spazio anche a Carlos D’Ambrosio, che racconta i rischi presi nei 200 stile libero, e ad Anita Gastaldi, qualificata alle semifinali dei 100 farfalla.

📍 Tutte le voci e le emozioni degli azzurri direttamente dalla mixed zone degli Europei di nuoto 2026 a Parigi.

Foto Andrea Masini, Andrea Staccioli e Giorgio Scala / DeepBlueMedia.eu

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